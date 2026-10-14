Audiencia de Caro Quintero en Nueva York finaliza sin acuerdo de culpabilidad

La audiencia celebrada este miércoles en Nueva York en el caso contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara, concluyó sin un acuerdo de culpabilidad, mientras las partes continúan las conversaciones previas al juicio. Un juez federal de Estados Unidos declaró complejo el caso contra Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, una decisión que da más margen para preparar el proceso, previsto para marzo de 2027.

Por el momento, el juez fijó otra comparecencia presencial para el 20 de noviembre y estableció un calendario previo al juicio. Las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre y la Fiscalía responderá antes del 22 de enero. Los abogados de los acusados podrán presentar réplicas hasta el 5 de febrero. Caro Quintero, de 73 años y conocido como "el narco de narcos", está acusado también de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena.