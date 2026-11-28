Comayagua, Honduras.- Asciende a ocho personas muertas y varios heridos, luego de que un autobús interurbano cayera a un abismo tras colisionar con otro vehículo en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen.

El percance vial provocó una fuerte movilización de los equipos de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a las personas que quedaron atrapadas o resultaron heridas tras el impacto.

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús de la empresa Carolina qyue cubre la ruta Tegucigalpa y La Esperanza terminó precipitándose a una hondonada, dejando un saldo mortal entre sus ocupantes.