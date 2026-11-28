Comayagua, Honduras.- Asciende a ocho personas muertas y varios heridos, luego de que un autobús interurbano cayera a un abismo tras colisionar con otro vehículo en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen.
El percance vial provocó una fuerte movilización de los equipos de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a las personas que quedaron atrapadas o resultaron heridas tras el impacto.
De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús de la empresa Carolina qyue cubre la ruta Tegucigalpa y La Esperanza terminó precipitándose a una hondonada, dejando un saldo mortal entre sus ocupantes.
Las personas heridas fueron atendidas por los cuerpos de socorro y trasladadas para recibir asistencia médica en el Hospital Santa Teresa de Comayagua. Hasta el momento, no se ha precisado la identidad de las víctimas ni la cantidad exacta de lesionados.
El accidente también generó preocupación entre los conductores que transitaban por la carretera CA-5, debido a las labores de rescate y atención de la emergencia.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión y determinar qué provocó que el autobús terminara cayendo al abismo.