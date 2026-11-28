San Pedro Sula, Honduras. Aprender a caminar con un bastón, leer mediante el sistema Braille, reconocer el entorno, realizar actividades cotidianas y utilizar una computadora son algunas de las habilidades que las personas con discapacidad visual pueden desarrollar en el Centro de Rehabilitación para Ciegos Luis Braille, una institución que trabaja por su independencia e inclusión. Fundado el 6 de julio de 1987 por Rubén Vásquez, la fundación nació ante las dificultades que enfrentaban las personas ciegas para acceder a oportunidades educativas y laborales. Su fundador conoce esa realidad, pues perdió la vista durante su juventud a consecuencia del glaucoma.

Después de aprender el sistema Braille y otras técnicas de rehabilitación en San Salvador, Vásquez regresó a Honduras, se graduó como maestro en la Escuela Normal de Occidente, en La Esperanza, Intibucá y buscó incorporarse al sistema educativo. Sin embargo, encontró dificultades para conseguir empleo debido a su discapacidad visual.

Con el apoyo de su familia, amigos y el Club de Leones, decidió crear un espacio donde otras personas pudieran recibir formación. Así comenzó a funcionar la institución en un local prestado por una iglesia en San Pedro Sula, donde inicialmente atendieron a cuatro estudiantes. Para noviembre de ese mismo año ya contaban con 12 alumnos.

Aprender para desenvolverse

En sus primeros años, la enseñanza se concentró en adultos que necesitaban aprender a movilizarse sin depender de otras personas. Luego, alrededor de 1992, cinco años después de su fundación, el centro comenzó a recibir niños para ampliar la atención desde edades tempranas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El uso del bastón fue una de las primeras herramientas que incorporaron, junto con las actividades básicas de la vida diaria. "Una de las primeras fue cómo caminar con su bastón para ser independiente" recordó Vásquez a Diario LA PRENSA. También enseñaban a realizar acciones cotidianas, como servirse un vaso de agua o un jugo, además de desarrollar habilidades manuales que facilitaran la preparación para el trabajo.

Ahora la formación del centro comprende diferentes áreas, entre ellas: lectura y escritura mediante el sistema Braille, orientación y movilidad para aprender a desplazarse con el bastón, actividades de la vida diaria, comunicación y adiestramiento manual. También incluye música, deporte, estimulación, biblioteca y computación.

Asimismo entre los servicios educativos también está el acompañamiento pedagógico para los niños que asisten a escuelas regulares. Mediante tutorías, reciben apoyo en lectura y en las materias que estudian en sus centros educativos, con recursos adaptados a sus necesidades. Cabe mencionar que actualmente las metodologías de enseñanza requirieron adaptarse, debido a que algunos presentan otras discapacidades físicas, intelectuales o dificultades de movilidad, además de la visual.

Tecnología para estudiar y trabajar

La formación también ha incorporado herramientas tecnólogicas que facilitan el acceso a la información y la comunicación. Además del sistema Braille y las técnicas tradicionales, los estudiantes aprenden a utilizar celulares, tabletas y computadoras con programas que permiten escuchar el contenido de la pantalla.

Estas herramientas facilitan tareas como buscar información, enviar correos electrónicos y preparar presentaciones. También permiten identificar imágenes, fotografías, dinero y colores mediante aplicaciones adaptadas.

Como parte de la preparación laboral, el centro capacita los viernes y sábados por la tarde a jóvenes y adultos que buscan oportunidades de empleo en distintas empresas. Las clases de computación les permite adquirir conocimientos que pueden incorporar a sus currículos.

Atención sin mensualidades

Actualmente, el Centro Luis Braille atiende alrededor de 120 personas en San Pedro Sula y alcanza aproximadamente a 300 personas con discapacidad visual de manera permanente en diferentes zonas del país.

La atención tammbién llega a municipios de Cortés, como Choloma, Villanueva, La Lima, Potrerillos y Puerto Cortés, donde mantienen jornadas de formación. Asimismo, cuentan con presencia en la Ceiba y otros sectores del territorio nacional. Aunque funciona como una fundación privada, la institución no exige pagos mensuales para recibir sus servicios. Vásquez explicó que solicitan una contribución voluntaria de 200 lempiras a las familias que tienen posibilidades económicas, con el propósito de ayudar a quienes no pueden costear ni siquiera el transporte.

Su ubicación Dirección: Colonia Villa Florencia, 10 avenida, 21 calle, número 2002, San Pedro Sula, Cortés. Frente a la escuela Francisco Morazán. Teléfonos: Celular: +504 3210-1023 Fijo: 2553-0867/Teléfono alternativo: 2557-3609.