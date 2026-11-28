Tegucigalpa, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito se reportó la mañana de este sábado en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde un autobús interurbano terminó precipitándose a un abismo tras colisionar, aparentemente, con otro vehículo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance vial dejó varias personas heridas, quienes resultaron afectadas durante el impacto.

Las primeras versiones indican que el autobús habría chocado con otro automotor, lo que provocó que terminara fuera de la carretera y cayera a un abismo.