Tegucigalpa, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito se reportó la mañana de este sábado en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde un autobús interurbano terminó precipitándose a un abismo tras colisionar, aparentemente, con otro vehículo.
De acuerdo con los reportes preliminares, el percance vial dejó varias personas heridas, quienes resultaron afectadas durante el impacto.
Las primeras versiones indican que el autobús habría chocado con otro automotor, lo que provocó que terminara fuera de la carretera y cayera a un abismo.
El accidente generó alarma entre los conductores que circulaban por este tramo carretero, mientras los equipos de emergencia para atendían a los lesionados.
Hasta el momento, no se ha confirmado la cantidad exacta de heridos ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco se han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron la colisión.
Las autoridades deberán investigar el hecho para determinar cómo ocurrió el accidente.