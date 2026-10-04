Flávio Bolsonaro arranca por delante de Lula con los primeros datos del escrutinio

São Paulo, Brasil.- El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,19% de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 42,19%, según los primeros resultados oficiales divulgados con el 1,70% del censo escrutado.

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50% de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

Por detrás de Lula y Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aparecen el psiquiatra y escritor Augusto Cury (3,08 %), el agitador ultra Renan Santos (2,47 %) y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (2,33 %).

Cerca de 159 millones de brasileños estaban llamados hoy a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los gobernadores de los 27 estados brasileños, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales

La campaña, que empezó oficialmente el pasado 16 de agosto, se ha desarrollado en medio de una alta polarización entre el progresismo que lidera Lula y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo. EFE