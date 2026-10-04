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Flávio Bolsonaro lidera con un 50,9%; Lula, segundo con el 40,7%, con el 10% escrutado

Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50% de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 15:16 -
  • Agencia EFE
Flávio Bolsonaro lidera con un 50,9%; Lula, segundo con el 40,7%, con el 10% escrutado

El senador Flávio Bolsonaro se mantiene al frente en el escrutinio de las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva.

São Paulo, 4 oct (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro se mantiene al frente en el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 50,96 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 40,78 %, según los resultados oficiales divulgados con el 10% del censo escrutado.

Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50% de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027. EFE

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