Caos en las calles de Francia sacude la bolsa y la deuda

París, Francia. Las imágenes de caos en las calles de muchas ciudades francesas en el contexto de las protestas sociales tuvieron este lunes su réplica en los mercados, con una nueva sacudida en la bolsa y en la deuda soberana que corre el riesgo de repetirse, ante la perspectiva electoral y la extrema debilidad del Gobierno. La Bolsa de París estuvo cayendo más que los otros mercados europeos ya las 16:20 (14:20 GMT) su índice general sufría un retroceso del 1,38 %, que anularon con creces las ganancias acumuladas la semana pasada. El CAC-40, que sintetiza la marcha de las 40 empresas de mayor capitalización, acumulaba así un descenso del 4% desde comienzos de año, que contrastan con el ascenso de más del 5,7% en ese momento del Eurostoxx 50, que reúne a las grandes compañías europeas.

Entre los valores más castigados del selectivo francés a esa hora, detrás del fabricante de coches Stellantis (que se desplomaba un 5,68%), estaban los tres grandes bancos Société Générale (-3,52%), Crédit Agricole (-2,99%) y BNP Paribas (-3,03%), una muestra evidente del castigo aplicado en particular al sector financiero.

Una prima de riesgo desbocada

Un castigo que se explica en primer lugar por el nuevo varapalo que recibió la deuda francesa, con unos tipos de interés que en los títulos a diez años subieron hasta el 4,880%, lo que significa 8,1 puntos básicos más que el viernes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es el nivel más alto en dos décadas y el mayor incremento del tipo de interés desde el viernes de todas las deudas soberanas europeas. En el caso del bono alemán, esa subida desde la última sesión se limitó a 1,9 puntos básicos hasta el 3,441 %.

De esa forma, la prima de riesgo francesa, que mide el diferencial de rentabilidad con ese bono alemán , alcanzó a mediodía los 146 puntos básicos y algunos analistas se aventuran que podrían seguir escalando en los próximos días hasta el umbral simbólico de los 150 puntos, cuando antes de que se hicieran sentir en marzo los primeros efectos de la guerra contra Irán rondaba los 50-55 puntos. Los principales elementos de inquietud a corto plazo sobre un país que a fecha del 30 de junio ya acumulaba una deuda de casi 3,6 billones de euros que suponían el 119 % del producto interior bruto (PIB) -y que de forma casi segura va a incrementarse en los próximos años- son la evaluación de la que va a ser objeto por Moody's el viernes y el debate presupuestario en las próximas semanas.​​​​​​​



Nuevas nubes en el futuro próximo

Por lo que respecto a Moody's, la agencia de calificación ha mantenido hasta ahora una nota para la deuda soberana francesa superior que la de Fitch y que la de S&P, que difícilmente podría seguir justificando en las circunstancias actuales, sobre todo cuando su propia perspectiva ya era negativa.