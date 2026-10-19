Jennifer Arias murió tras una liposucción y un aumento de glúteos en clínica de Miami

Jennifer Arias, una mujer de 29 años residente en Nueva York, Estados Unidos, después de someterse a una liposucción y un procedimiento de moldeado de glúteos con transferencia de grasa en la clínica New Life Plastic Surgery, en Miami, Florida.
La joven hispana había viajado desde Nueva York hasta Florida un día antes de la intervención. Su muerte dejó a su hija Jenella, de siete años, al cuidado de sus familiares, quienes ahora exigen que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.
Mónica Arias, madre de Jennifer, contó que intentó convencerla de no someterse a la cirugía. Según relató, le advirtió sobre los riesgos y le recordó que su pequeña hija dependía de ella, pero la joven decidió continuar con el procedimiento.
A las 4:18 de la madrugada del día de la operación, Jennifer envió un mensaje a su hermana, Erika Arias, para informarle que se preparaba para ingresar al área quirúrgica. Horas después, Erika recibió una llamada en la que le comunicaron que su hermana presentaba dificultades para respirar.
El médico Julio Clavijo Álvarez notificó posteriormente a la familia sobre el desenlace. Jennifer fue trasladada al hospital HCA Florida Kendall, donde falleció pese a que, según su padre, Wilson Arias, los médicos le indicaron que había llegado con vida al centro asistencial.
El examen médico forense del condado de Miami-Dade determinó que la causa de muerte fue una embolia grasa pulmonar bilateral accidental. Esta condición ocurre cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y obstruyen vasos sanguíneos, en este caso, en ambos pulmones.
La muerte de Jennifer también puso atención sobre los antecedentes de la clínica. Una investigación periodística de NBC 6 señaló que la joven sería la sexta paciente que fallece después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018.
Entre los casos mencionados figura el de Naimy Sucetz, de 41 años, quien sufrió un coágulo pulmonar después de someterse a cirugías con el mismo profesional. Los antecedentes fueron señalados en la información periodística sobre las muertes relacionadas con procedimientos realizados en el centro.
La clínica ha negado responsabilidad en disputas anteriores y ha argumentado que los médicos involucrados trabajan de manera independiente. Sin embargo, los familiares de Jennifer buscan que se determine si la atención recibida antes, durante y después de la intervención cumplió con los procedimientos correspondientes.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Arias. Hasta la información disponible, no se ha establecido públicamente una conclusión definitiva sobre posibles responsabilidades en el caso.
La familia pide que se esclarezcan las circunstancias de la operación y la atención médica que recibió Jennifer después de presentar problemas respiratorios. Sus parientes esperan conocer qué ocurrió durante las horas que transcurrieron entre el procedimiento y su traslado al hospital.
Además, los familiares han iniciado una campaña para recaudar aportes económicos destinados a garantizar la manutención futura de Jenella, quien tenía siete años cuando perdió a su madre. La iniciativa busca ayudar a cubrir las necesidades de la niña mientras su familia enfrenta las consecuencias de la pérdida.
Jennifer viajó a Miami para someterse a una cirugía estética y no regresó a casa. Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación, sus familiares esperan respuestas sobre su muerte y buscan asegurar el bienestar de su hija.
La investigación periodística de NBC 6 también señaló que Jennifer sería la sexta paciente fallecida después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018. Entre los casos mencionados figura el de Naimy Sucetz, de 41 años, quien sufrió un coágulo pulmonar tras someterse a cirugías con el mismo profesional.