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Jennifer Arias murió tras una liposucción y un aumento de glúteos en clínica de Miami

Jennifer Arias, de 29 años, murió tras una cirugía estética en Miami; el examen forense determinó una embolia grasa pulmonar bilateral y su familia pide esclarecer el caso

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 15:57 -
  • Bladimir Ocon
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Jennifer Arias, una mujer de 29 años residente en Nueva York, Estados Unidos, después de someterse a una liposucción y un procedimiento de moldeado de glúteos con transferencia de grasa en la clínica New Life Plastic Surgery, en Miami, Florida.
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La joven hispana había viajado desde Nueva York hasta Florida un día antes de la intervención. Su muerte dejó a su hija Jenella, de siete años, al cuidado de sus familiares, quienes ahora exigen que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.
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Mónica Arias, madre de Jennifer, contó que intentó convencerla de no someterse a la cirugía. Según relató, le advirtió sobre los riesgos y le recordó que su pequeña hija dependía de ella, pero la joven decidió continuar con el procedimiento.
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A las 4:18 de la madrugada del día de la operación, Jennifer envió un mensaje a su hermana, Erika Arias, para informarle que se preparaba para ingresar al área quirúrgica. Horas después, Erika recibió una llamada en la que le comunicaron que su hermana presentaba dificultades para respirar.
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El médico Julio Clavijo Álvarez notificó posteriormente a la familia sobre el desenlace. Jennifer fue trasladada al hospital HCA Florida Kendall, donde falleció pese a que, según su padre, Wilson Arias, los médicos le indicaron que había llegado con vida al centro asistencial.
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El examen médico forense del condado de Miami-Dade determinó que la causa de muerte fue una embolia grasa pulmonar bilateral accidental. Esta condición ocurre cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y obstruyen vasos sanguíneos, en este caso, en ambos pulmones.
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La muerte de Jennifer también puso atención sobre los antecedentes de la clínica. Una investigación periodística de NBC 6 señaló que la joven sería la sexta paciente que fallece después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018.
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Entre los casos mencionados figura el de Naimy Sucetz, de 41 años, quien sufrió un coágulo pulmonar después de someterse a cirugías con el mismo profesional. Los antecedentes fueron señalados en la información periodística sobre las muertes relacionadas con procedimientos realizados en el centro.
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La clínica ha negado responsabilidad en disputas anteriores y ha argumentado que los médicos involucrados trabajan de manera independiente. Sin embargo, los familiares de Jennifer buscan que se determine si la atención recibida antes, durante y después de la intervención cumplió con los procedimientos correspondientes.
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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Arias. Hasta la información disponible, no se ha establecido públicamente una conclusión definitiva sobre posibles responsabilidades en el caso.
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La familia pide que se esclarezcan las circunstancias de la operación y la atención médica que recibió Jennifer después de presentar problemas respiratorios. Sus parientes esperan conocer qué ocurrió durante las horas que transcurrieron entre el procedimiento y su traslado al hospital.
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Además, los familiares han iniciado una campaña para recaudar aportes económicos destinados a garantizar la manutención futura de Jenella, quien tenía siete años cuando perdió a su madre. La iniciativa busca ayudar a cubrir las necesidades de la niña mientras su familia enfrenta las consecuencias de la pérdida.
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Jennifer viajó a Miami para someterse a una cirugía estética y no regresó a casa. Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación, sus familiares esperan respuestas sobre su muerte y buscan asegurar el bienestar de su hija.
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La investigación periodística de NBC 6 también señaló que Jennifer sería la sexta paciente fallecida después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018. Entre los casos mencionados figura el de Naimy Sucetz, de 41 años, quien sufrió un coágulo pulmonar tras someterse a cirugías con el mismo profesional.

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