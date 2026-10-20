París se suma a la extensión de los toques de queda para esta noche en ciertos barrios

París, Francia. París mantendrá también esta noche los toques de queda en determinados barrios para evitar los disturbios relacionados con las protestas del pasado fin de semana, una decisión que también se ha tomado en Marsella, Niza y Burdeos. Al igual que la víspera, el toque de queda en la capital francesa estará vigente desde las 23:00 hora local (21:00 GMT) y se mantendrá hasta las 6:00 (4:00 GMT) del miércoles, por orden de la Prefectura de Policía parisina . Las principales zonas afectadas son similares a las de la noche precedente, la plaza de la República y el área del centro comercial de Les Halles, que fueron epicentros de violencia el pasado fin de semana, pero en esta ocasión no se incluyen restricciones a zonas cercanas a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional .

Circular por las zonas afectadas por el toque de queda estará excepto para los "residentes que puedan justificar" que su domicilio está "situado en los perímetros supervisados", según una orden emitida en la tarde de este martes por la Prefectura de Policía, citada por el diario Le Parisien. "Los trabajadores que se ven obligados a desplazarse a estas zonas para ejercer su profesión, los miembros de los servicios públicos de asistencia a las personas y los comerciantes no se ven afectados", precisa ese texto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La decisión llegó después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, destacara que el dispositivo impuesto este lunes había permitido una "noche de tranquilidad".