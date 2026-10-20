Sheinbaum atribuye a intereses electorales la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este martes que la orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro responde principalmente a motivaciones políticas relacionadas con las elecciones de noviembre en Estados Unidos. "Pues pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. El gobernante mexicano vinculó la decisión judicial con la disputa electoral estadounidense y los intereses de los partidos que buscan obtener votos en los próximos cómicios.

"Y los votos que quieran ganar de un lado y de otro", agregó, sin profundizar en sus señalamientos. La reacción de Sheinbaum se produce después de que la Fiscalía de Florida anunciara el lunes que obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro, de 95 años y quien abandonó sus cargos políticos en 2021, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionado con el derribo de dos aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En aquel ataque, ejecutado por cazas militares cubanos, murieron cuatro personas que viajaban en las aeronaves, las cuales habían despegado de Florida.