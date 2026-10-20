Rusia apoya al expresidente cubano Raúl Castro tras orden de arresto en Estados Unidos

Moscú. Rusia manifestó este martes su apoyo al expresidente cubano Raúl Castro después de que la Fiscalía de Florida (EE.UU.) obtuviera una orden de arresto estatal contra el exdirigente. "Rechazamos categóricamente y condenamos la emisión de una orden de arresto contra el líder histórico de Cuba, el general del ejército Raúl Castro, por parte de un juez de Miami (EE. UU.)", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia . Según la nota, "una mayor escalada de tensiones en torno a la Isla de la Libertad , que atraviesa momentos extremadamente difíciles debido a un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, podría desestabilizar toda la región latinoamericana y caribeña".

En opinión de Moscú, "presentar una acusación infundada y falsa más de 30 años después no es más que una venganza del lobby anticubano de Miami, un deseo de ajustar cuentas con Castro , quien celebró su 95 cumpleaños en junio". Exteriores ruso reafirmó su solidaridad con el Gobierno cubano , con el que continuará "fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación integral", dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Deseamos al camarada Raúl Castro, amigo de Rusia, buena salud y que conserve su invariable valentía, coraje y fortaleza", concluye la nota.