Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra", respondió Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

La jornada estuvo marcada por los rumores sobre una posible reunión entre los tres presidentes en las próximas semanas para abordar el fin de la guerra, sin la participación de Kiev ni de sus aliados europeos. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la propuesta partió del presidente ruso.