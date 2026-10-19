  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania

Donald Trump se mostró dispuesto a reunirse con Vladímir Putin y Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de rumores sobre una posible cumbre sin Volodímir Zelenski

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:08 -
  • Agencia EFE
Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de la prensa a la salida de la Casa Blanca, en Washington.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra", respondió Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

La jornada estuvo marcada por los rumores sobre una posible reunión entre los tres presidentes en las próximas semanas para abordar el fin de la guerra, sin la participación de Kiev ni de sus aliados europeos. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la propuesta partió del presidente ruso.

Congresistas rechazan la decisión de Trump de eximir a Rusia de ciertas sanciones

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió este lunes que la cuestión se abordó durante la conversación telefónica que Putin mantuvo con Trump el pasado 9 de octubre, pero negó que exista un acuerdo para celebrar el encuentro durante la cumbre de la APEC del próximo noviembre en Shenzhen (China).

Zelenski rechazó la propuesta y acusó este lunes a Washington de buscar la capitulación de Ucrania al limitar supuestamente el intercambio de información de inteligencia y retrasar el suministro de misiles antibalísticos.

Trump, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a Zelenski y ha pedido su relevo como presidente de Ucrania, acusó al mandatario ucraniano de "no estar ayudando mucho" a poner fin al conflicto.

Así fue el ataque con drones de Ucrania contra San Petersburgo

Después de que Zelenski afirmara que Trump "no está del lado correcto de la historia" por haber permitido a Rusia exportar diésel al mercado internacional, el republicano insistió este lunes en que otro interlocutor debe asumir las negociaciones en nombre de Kiev.

"Zelenski no sabe de qué está hablando. Zelenski es un hombre que debería haber resuelto esta guerra hace mucho tiempo. Es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania", declaró.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias