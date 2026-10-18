Así fue el ataque con drones de Ucrania contra San Petersburgo

Moscú, Rusia. El ejército ucraniano lanzó esta noche contra San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, y la adyacente región de Leningrado uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra, en los que murió una persona y otras cinco resultaron heridas. El gobernador, Alexandr Beglov, confirmó el fallecimiento de un ciudadano de la antigua capital zarista y el derribo de 144 aparatos no tripulados enemigos sobre los cielos de la región de Leningrado.

Según las autoridades y canales de Telegram, han sido atacados y dañados la principal terminal de petróleo de la región, una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos de Vkontakte -el Facebook ruso- y un puente.

Los ataques provocaron incendios en dos terminales de petróleo. Una de ellas (Ruchi), la más grande la ciudad con una capacidad de almacenamiento de casi 74.000 metros cúbicos. Precisamente, dichas instalaciones se utilizan para guardar y suministrar diésel AI-92 Y AI-95. La otra terminal cuenta con 21 depósitos de combustible. Esto ha tenido lugar poco después de que la Casa Blanca acordara con el Kremlin un acuerdo para el suministro de diésel ruso a EE.UU. y el mercado internacional, bombeo que aún no ha comenzado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades, que admitieron incendios en varias infraestructuras de la urbe bañada por el Golfo de Finlandia, tuvieron que imponer restricciones en las operaciones del aeropuerto de Púlkovo por motivos de seguridad.