Congresistas rechazan la decisión de Trump de eximir a Rusia de ciertas sanciones

Nueva York. La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de un paquete de sanciones, que había firmado el pasado mes, asegurando que responde al interés nacional, ha recibido duras críticas tanto en sus propias filas republicanas como demócratas al considerar que fue una decisión "irresponsable" que debería investigar el Congreso.

Varios legisladores respondieron de inmediato al anuncio de la Casa Blanca la noche del viernes a través de sus cuentas en las redes sociales, entre estos el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien considera que el Congreso "debe investigar la ayuda y el apoyo de Trump a Putin".

El legislador acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparecen el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estrechándose la mano.

Trump firmó ayer viernes una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La ley lleva el nombre del fenecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

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Cornyn aseguró además en su mensaje que "Lindsey estaría horrorizado" por la orden ejecutiva. Por su parte, el senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión de Trump como "más allá de la irresponsabilidad".