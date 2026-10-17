Trump confía en Putin para ganar la batalla electoral

Moscú. En apenas una semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tomado varias decisiones en las que ha premiado a Rusia, al que ha levantado las sanciones contra su sector energético, y castigado a Ucrania, al restringirle el uso de la red satelital Starlink, con vistas a las cruciales elecciones legislativas del 3 de noviembre. Justo cuando parecía que Trump estaba dispuesto a presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, la caída en los sondeos de opinión de los republicanos le ha llevado de nuevo a dar la espalda a Kiev y a sus aliados europeos, al igual que hiciera nada más llegar a la Casa Blanca. Como ocurre en cada votación en EE.UU. desde hace diez años, Rusia se ha colado en la campaña electoral. Trump ha colocado esta vez en la misma balanza ante los electores estadounidenses el alza de los precios del combustible y la escalada de los bombardeos rusos en Ucrania, donde la ONU denunció un incremento dramático del número de civiles muertos en septiembre (328).

Más munición para el ejército ruso

Primero, Trump acordó el pasado 9 de octubre con Putin el suministro de diésel a EE.UU. y al resto del mundo, supuestamente, con el objetivo de estabilizar los mercados internacionales y abaratar el coste del combustible. Al margen de las duras críticas de Kiev y la Unión Europea, políticos europeos, legisladores estadounidenses y expertos internacionales han puesto en serias dudas que dicha medida pueda tener algún efecto positivo, cuando las cifras de las que se habla son, para empezar, una gota en el océano de las necesidades de los consumidores en EE.UU. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La conclusión que sacan los más escépticos es que Trump quiere utilizar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, -al que exige suspender los ataques contra las refinerías rusas- como chivo expiatorio de sus propios errores en Irán, el auténtico detonante de la actual crisis energética, según reconoció esta semana el Ministerio de Exteriores ruso. "La clave de la total normalización en ese mercado es la urgente estabilización de la situación en torno al Golfo Pérsico y el arreglo del conflicto en Irán. Esperemos que el conflicto en Irán sea pronto superado (...) Las estadísticas nos dicen que gran parte del diésel provenía de los países del Golfo Pérsico antes de que el estrecho de Ormuz fuera cerrado como consecuencia de la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán", dijo Gueorgui Borisenko, viceministro de Exteriores ruso.

Sea como sea, Moscú no desaprovechará la ocasión para hacer caja justo cuando el déficit presupuestario se dispara a medida que aumenta el gasto en defensa -200.000 millones de dólares en 2027-, con el argumento de que los 3,5 millones de toneladas mensuales que espera exportar mensualmente para finales de año representarán un 10 % del mercado internacional. El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, aseguró anoche que el Ministerio de Energía de EE.UU. ya entregó a Moscú la lista de compañías interesadas en el diésel ruso. "Y ahora, justo en estos mismos momentos, estamos trabajando en las condiciones comerciales, los contratos para el suministro de combustible a EE.UU.", explicó a la televisión pública y añadió que Moscú dedicará el 50 % de su diésel a la exportación ahora que ha reparado las refinerías dañadas por los drones ucranianos.

Menos sanciones para el Kremlin