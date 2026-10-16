Lula pide a sus seguidores en una región clave que lleven a votar a los indecisos

Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este viernes el estado de Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral del país, y pidió a sus seguidores que lleven a votar a los indecisos.

Lula se dirigió a las miles de personas que acudieron a un mitin en el municipio de Juiz de Fora y les conminó a hacer un "mayor esfuerzo" para "convencer" a los indecisos, e ir a sus casas para acompañarlos a las urnas el próximo día 25.

"No le digan al indeciso qué candidato tiene que escoger. Pídanle que piense en qué Brasil quiere. Seguro que nos votará, somos la única opción de mejorar Brasil", dijo el líder progresista micrófono en mano, haciendo un repaso a los programas sociales creados a lo largo de sus tres mandatos.

La abstención alcanzó un 21 % en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 5 de octubre, lo que supone el nivel más alto desde 1998 y es un dato preocupa especialmente a la campaña de Lula, puesto que suele ser más alta entre los votantes de baja renta.