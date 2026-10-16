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Detienen en México a 4 traficantes de armas del Cartel de Sinaloa

Los agentes incautaron una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, más de 400 cartuchos útiles, 200 dosis de supuesta droga y un vehículo

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 14:42 -
  • Agencia EFE
Detienen en México a 4 traficantes de armas del Cartel de Sinaloa

Lograron ubicar varios inmuebles en la capital sinaloense a partir del intercambio de información con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

 Foto: Gabinete de Seguridad de México

Ciudad de México, México. Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa (noroeste), a cuatro presuntos miembros de la facción 'Los Chapitos' del Cartel de Sinaloa dedicados al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento, según información este viernes autoridades federales y estatales tras una operación respaldada por la inteligencia de Estados Unidos.

El operativo interinstitucional contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía estatal.

Lograron ubicar varios inmuebles en la capital sinaloense a partir del intercambio de información con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) estadounidense.

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Entre los arrestados destacan Germán González Monjaraz y Mario Alberto Gaspar Martínez , alias Pokémon , que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, así como Adolfo Gámez Valdez y Pavel Santiago Rocha López , según información de fuentes federales a EFE.

Durante la intervención en el municipio de Culiacán, los agentes incautaron una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, más de 400 cartuchos útiles, 200 dosis de supuesta droga y un vehículo.

El informe oficial destacó que la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armamento se da frente a un mercado en el que el 80% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos.

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Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica, en un procedimiento que las autoridades señalaron como un golpe a la capacidad logística y operativa de la organización criminal con presencia internacional.

Las autoridades precisaron que durante la presente administración federal se han asegurado más de 36,300 armas de fuego a nivel nacional, de las cuales el 20% han sido decomisadas en el estado de Sinaloa.

El operativo sucede en un contexto de recrudecimiento en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México, impulsado por la constante presión política y judicial de Estados Unidos para frenar el flujo de fentanilo y la violencia de las organizaciones delictivas transnacionales.

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