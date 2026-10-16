Detienen en México a 4 traficantes de armas del Cartel de Sinaloa

Ciudad de México, México. Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa (noroeste), a cuatro presuntos miembros de la facción 'Los Chapitos' del Cartel de Sinaloa dedicados al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento, según información este viernes autoridades federales y estatales tras una operación respaldada por la inteligencia de Estados Unidos. El operativo interinstitucional contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía estatal. Lograron ubicar varios inmuebles en la capital sinaloense a partir del intercambio de información con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) estadounidense.

Entre los arrestados destacan Germán González Monjaraz y Mario Alberto Gaspar Martínez , alias Pokémon , que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, así como Adolfo Gámez Valdez y Pavel Santiago Rocha López , según información de fuentes federales a EFE. Durante la intervención en el municipio de Culiacán, los agentes incautaron una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, más de 400 cartuchos útiles, 200 dosis de supuesta droga y un vehículo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe oficial destacó que la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armamento se da frente a un mercado en el que el 80% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos.