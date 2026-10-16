Hijo de Maduro confía en la diplomacia y el diálogo para lograr la libertad de su padre

Caracas, Venezuela. El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro, aseguró que su padre y la esposa de este, Cilia Flores, saldrán "más temprano que tarde" de la cárcel en la que se encuentran detenidos en Nueva York, y se mostró confiado en la vía de la diplomacia y el diálogo para lograr ese objetivo.

Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', hizo esta afirmación en un vídeo publicado en la noche del jueves en su cuenta de Instagram para reaccionar a la audiencia que la antigua pareja presidencial se enfrentó el mismo día y que, reiteró, es parte de un juicio que tachó de "ilegítimo" y que va "contra todo el derecho internacional que existe".

"Vimos al presidente Nicolás Maduro, a mi papá, de pie, levantando la cara diciendo: 'se trata de un compendio de alegaciones ya presentadas anteriormente acusación falsas y (...) no es nada nuevo, soy totalmente inocente'. Ese es Nicolás Maduro Moros, un hombre firme. Esa es Cilia Flores, una mujer firme", sostuvo Maduro Guerra.