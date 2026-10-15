EEUU demanda a California para frenar el voto por correo de supuestos indocumentados

Los Ángeles, Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda este jueves al estado de California para que un juez federal impida contabilizar las papeletas de voto por correo para las elecciones de medio mandato de noviembre a más de 20,000 personas que el Gobierno considera inmigrantes indocumentados.

"Según la ley californiana, a cada votante registrado se le envía una papeleta por correo. Es ilegal que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones federales", indicó el Gobierno estadounidense en un comunicado.

La moción se presentó ante las autoridades 48 horas después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump , lanzara una amenaza contra los funcionarios electorales del Estado Dorado si no se revisaba una lista de supuestos no ciudadanos en el censo electoral de Los Ángeles.