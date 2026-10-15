Demócratas acusan de "injerencia" a De la Espriella por apoyar a una congresista de EE.UU

Colombia. El Partido Demócrata denunció este jueves que las palabras de apoyo del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en favor de la congresista republicana María Elvira Salazar, que aspira a revalidar su escaño por Florida, representan una "injerencia" de un líder extranjero en las elecciones de medio mandato del 2 de noviembre.

En un comunicado, el congresista demócrata de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, afirmó que se trata de algo "inaceptable" y se mostró "preocupado" por cualquier acción que erosione el "apoyo bipartidista" del que Colombia "ha gozado durante décadas".

Para la oposición demócrata, la decisión del mandatario colombiano de "involucrarse" en un proceso electoral estadounidense mientras ocupa la posición de liderazgo de un país "pone en peligro" ese apoyo.

De la Espriella declaró en un vídeo publicado por Salazar que la republicana es "la mejor amiga de Colombia en el Congreso" de Estados Unidos porque "siempre ha estado ahí" y "ha defendido" al país que dirige.