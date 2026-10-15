  1. Inicio
  2. · Mundo

Comienza en Argentina una nueva marcha universitaria para reclamar fondos al Gobierno

La comunidad universitaria exige una recomposición de los salarios al personal, actualización de las becas estudiantiles, entre otras.

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 11:40 -
  • Agencia EFE
Comienza en Argentina una nueva marcha universitaria para reclamar fondos al Gobierno

Protesta de universitarios.

 Foto: EFE

Buenos Aires, Argentina. Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades universitarias comenzaron a movilizarse este jueves en Argentina para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla la ley de financiamiento de la educación superior pública, en la quinta Marcha Federal Universitaria , con convocatorias en Buenos Aires y otras ciudades del país.

En la capital argentina, las columnas se dirigen hacia la Plaza del Congreso, donde está previsto un acto a las 16:00 hora local (19:00 GMT), en una jornada que reúne a la comunidad universitaria y organizaciones sindicales, políticas y sociales que también acudirán a manifestarse por una serie de distintos reclamos al Ejecutivo.

La protesta principal reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada en 2025 y sostenida luego por el Congreso pese a un veto presidencial, y cuya implementación es motivo de una disputa judicial el Ejecutivo y las universidades.

El venezolano Miguel Henrique Otero, premiado en Madrid por su periodismo independiente

La comunidad universitaria exige también una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y fondos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la investigación científica y la enseñanza.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , que reúne a los rectores de las universidades públicas, sostiene que la normativa debe cumplirse y reclamar que el presupuesto para 2027 contemple los recursos necesarios para el sistema universitario.

La movilización, que se replica este jueves en distintas ciudades del país como Rosario, Córdoba y Santa Fe, se produce después de que la Justicia ordenara al Gobierno actualizar los salarios del personal universitario y garantizar los fondos para becas.

Milei defiende en EEUU el "milagro" de su gestión económica y confía en revalidar mandato

Este jueves también han salido a las calles las principales centrales sindicales del país así como sectores del peronismo y de la izquierda y colectivos de personas con discapacidad, jubilados y ambientalistas, que llevan sus propios reclamos al centro porteño.

Las protestas coinciden con una sesión parlamentaria en la que bloques opositores intentarán celebrar una sesión para derogar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, una de las principales normas impulsadas por Milei al inicio de su gestión, que desarrollaron cambios en distintas áreas de la economía argentina.

Este miércoles, el Ejecutivo se echó atrás en su intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros, uno de los elementos más polémicos de aquel decreto y que en las últimas semanas ha desatado un fuerte debate público y llevado incluso a parte de la oposición a impulsar la sesión de este jueves para intentar derogar el decreto en su totalidad.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias