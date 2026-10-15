Comienza en Argentina una nueva marcha universitaria para reclamar fondos al Gobierno

Buenos Aires, Argentina. Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades universitarias comenzaron a movilizarse este jueves en Argentina para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla la ley de financiamiento de la educación superior pública, en la quinta Marcha Federal Universitaria , con convocatorias en Buenos Aires y otras ciudades del país. En la capital argentina, las columnas se dirigen hacia la Plaza del Congreso, donde está previsto un acto a las 16:00 hora local (19:00 GMT), en una jornada que reúne a la comunidad universitaria y organizaciones sindicales, políticas y sociales que también acudirán a manifestarse por una serie de distintos reclamos al Ejecutivo. La protesta principal reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada en 2025 y sostenida luego por el Congreso pese a un veto presidencial, y cuya implementación es motivo de una disputa judicial el Ejecutivo y las universidades.

La comunidad universitaria exige también una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y fondos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la investigación científica y la enseñanza. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , que reúne a los rectores de las universidades públicas, sostiene que la normativa debe cumplirse y reclamar que el presupuesto para 2027 contemple los recursos necesarios para el sistema universitario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La movilización, que se replica este jueves en distintas ciudades del país como Rosario, Córdoba y Santa Fe, se produce después de que la Justicia ordenara al Gobierno actualizar los salarios del personal universitario y garantizar los fondos para becas.