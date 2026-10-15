Milei defiende en EEUU el "milagro" de su gestión económica y confía en revalidar mandato

Estados Unidos. El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves en Washington que su modelo de gestión económica "entra en la categoría de un milagro" y manifestó su confianza en que los argentinos ratifiquen el modelo que representa en las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027. Durante su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la capital de Estado Unidos, Milei afirmó que los ciudadanos de Argentina van a decidir en las urnas "continuar por este cambio" que, defiende, llevó a cabo su Gobierno, para volver a "transitar el camino de la grandeza". Antes de comenzar su intervención, la presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne P. Clark, elogió al mandatario y afirmó que Argentina vive un "progreso increíble" que es "solo el principio" y con una economía cuyo crecimiento ha atribuido, en parte, a la colaboración del país con la Administración de Donald Trump.

El mandatario argentino presumió de que su modelo económico sacó "a un cuarto de la población de la pobreza", pasando del 57 % al 32 %, según datos que él mismo expuso, algo que considera "un gran logro" al haber reparado, en su opinión, los "daños de 100 años". El objetivo del líder argentino, en referencia al lema de Trump, es "hacer grande la Argentina de nuevo", algo para lo que insistió en la necesidad de "matar" las regulaciones, "entre 17 y 18 por día" eliminadas desde que está en el cargo, dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos librando a los argentinos de las cadenas", sentenció. En esta misma línea, Milei también se mostró contrario a regular la inteligencia artificial (IA) y declaró que no habrá políticas en ese sentido porque prefiere "dejarla libre".