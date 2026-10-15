Incendios forestales dejan seis fallecidos en lo que va del año en Cusco, Perú

Lima, Perú. Los incendios forestales han dejado seis personas fallecidas y un herido de gravedad en lo que va de este año en la región del Cusco, en los Andes del sur de Perú, informaron este jueves fuentes oficiales. La última víctima mortal fue un hombre de 75 años que intentó sofocar un incendio desatado en una localidad de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, mientras que las autoridades sanitarias informaron en las últimas horas que otro hombre, de 65 años, resultó con graves quemaduras en la provincia de Acomayo. La agencia oficial Andina detalló que la muerte de un hombre de la tercera edad fue constatada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que se comunicó al Ministerio Público para que ordene el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para que se realicen las diligencias de ley.

Por otra parte, el hombre de 65 años fue internado en el Hospital Regional del Cusco tras sufrir quemaduras en más del 90% del cuerpo al intentar escapar de un incendio forestal en la comunidad de Santo Domingo, en el distrito de Acopía Acomayo. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Cusco señaló en un comunicado que el estado del herido es "crítico" y ante la complejidad del caso se evalúa su traslado a Lima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Andina detalló que otras cinco personas han fallecido en incendios forestales que se registraron este año en localidades cusqueñas como los distritos de Yanatile Calca, Colquepata Paucartambo y Yanahuara Urubamba, mientras que dos hermanos, de 11 y 18 años, murieron en otro siniestro en el distrito de Pomacanchi Acomayo.