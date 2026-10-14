EEUU divulga un video de la destrucción de un barco vinculado a Irán en Omán

Washington, Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó este miércoles un video de la destrucción de un barco vinculado a Irán en el golfo de Omán, en un ataque ejecutado el pasado 6 de octubre contra una embarcación que, según Washington, vigilaba y tenía como objetivo atacar buques de la Armada estadounidense. "Los miembros de la tripulación fueron evacuados a salvo antes de la destrucción del barco. Continúan las labores de repatriación", indicó el CENTCOM -en un mensaje publicado en X-.

On Oct. 6, U.S. forces destroyed an Iranian-affiliated dhow conducting surveillance and targeting U.S. Navy ships in the Gulf of Oman. Over the past seven months, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has continued to indiscriminately target thousands of civilian mariners transiting regional waters in addition to U.S. Navy warships. Crew members were safely removed prior to destruction of the dhow. Repatriation efforts are ongoing. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 14, 2026

En la misma publicación, las fuerzas armadas estadounidenses acusaron a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de continuar atacando a marineros civiles y buques de guerra estadounidenses en aguas regionales durante los últimos siete meses.

Este mismo miércoles, la Guardia Revolucionaria afirmó que un portacontenedores se hundió tras colisionar con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz, "por una ruta no autorizada", incidente que se da en medio de una escalada de ataques. La destrucción del barco se produjo pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó el 8 de octubre que Washington no atacaría a Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", escribió el líder republicano en su plataforma Truth Social, donde también aseguró que ambos países mantenían "conversaciones productivas".