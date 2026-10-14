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EEUU divulga un video de la destrucción de un barco vinculado a Irán en Omán

La destrucción del barco se produjo pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington no atacaría a Irán

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 17:39 -
  • Agencia EFE
EEUU divulga un video de la destrucción de un barco vinculado a Irán en Omán

En el video publicado se puede observar como el barco es destruído.

 Foto: U.S. Central Command

Washington, Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó este miércoles un video de la destrucción de un barco vinculado a Irán en el golfo de Omán, en un ataque ejecutado el pasado 6 de octubre contra una embarcación que, según Washington, vigilaba y tenía como objetivo atacar buques de la Armada estadounidense.

"Los miembros de la tripulación fueron evacuados a salvo antes de la destrucción del barco. Continúan las labores de repatriación", indicó el CENTCOM -en un mensaje publicado en X-.

En la misma publicación, las fuerzas armadas estadounidenses acusaron a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de continuar atacando a marineros civiles y buques de guerra estadounidenses en aguas regionales durante los últimos siete meses.

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Este mismo miércoles, la Guardia Revolucionaria afirmó que un portacontenedores se hundió tras colisionar con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz, "por una ruta no autorizada", incidente que se da en medio de una escalada de ataques.

La destrucción del barco se produjo pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó el 8 de octubre que Washington no atacaría a Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

"No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", escribió el líder republicano en su plataforma Truth Social, donde también aseguró que ambos países mantenían "conversaciones productivas".

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Agencia EFE
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