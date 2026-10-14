Embajador de EEUUen Canadá advierte sobre una posible "injerencia electoral"

Toronto, Canadá. El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, advirtió este miércoles a los políticos canadienses que "mantengan sus narices fuera de la política estadounidense" y añadió que Washington vigila sus actuaciones por una posible "injerencia electoral". "Estamos vigilando de cerca las actividades canadienses", afirmó Hoekstra en una entrevista en el pódcast 'The Really Big Show' , en la que señaló que algunas actuaciones "podrían interpretarse como interferencia electoral". El diplomático, nombrado por el presidente Donald Trump , criticó especialmente las palabras de la ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, sobre la utilización de aranceles de represalia para ejercer presión en zonas políticamente sensibles de Estados Unidos.

"Tenemos a la ministra Joly diciendo que, por supuesto, vamos a dirigir los aranceles a estados políticamente sensibles", afirmó. Hoekstra también recordó la campaña publicitaria lanzada el año pasado en Estados Unidos por el Gobierno de Ontario contra los aranceles de Trump, que utilizó fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan en el que criticaba los aranceles y el proteccionismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Las acciones de la provincia de Ontario (...) son interpretadas como injerencia política", afirmó el embajador, quien agregó que Canadá decidió "probar las aguas y ver hasta dónde podía llegar".