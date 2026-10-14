La ciudad de San Antonio demanda a Trump para frenar un centro de detención en una bodega

Austin. La ciudad de San Antonio, en Texas, demandó este martes al Gobierno de Donald Trump para frenar la conversión de una bodega en un centro de detención de inmigrantes con capacidad para hasta 1.500 personas, al denunciar que las autoridades federales no han evaluado sus consecuencias ambientales.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Texas, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de incumplir la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo.

El inmueble, situado en el este de San Antonio, tiene aproximadamente 59.458 metros cuadrados y fue diseñado para almacenar mercancías, no para alojar personas, subraya el escrito judicial.

"Todas las agencias federales, y subrayo que todas, incluido el DHS, deben realizar una evaluación ambiental antes de emprender un proyecto de esta magnitud y alcance", declaró el abogado municipal, Andy Segovia, en una rueda de prensa.

La ciudad solicita que se anule la decisión de desarrollar el proyecto y se impida su ejecución, tanto de manera temporal como permanente.

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Entre sus argumentos, advierte que alojar incluso a 1.000 detenidos exigiría multiplicar por casi quince la capacidad de alcantarillado asignada al edificio. Sin las mejoras necesarias, sostiene, podrían producirse desbordamientos de aguas residuales y condiciones insalubres.