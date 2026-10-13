Es un hombre arrestado por ICE en EE UU, no un hondureño asaltado en El Salvador durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Marco Torah, un hombre originario de La Paz, Honduras, con hematomas en el rostro tras haber sido víctima de un asalto en El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026. Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hondureño asaltado en territorio salvadoreño. La imagen muestra a José Mejía Hernández, un mexicano de 45 años que resultó herido durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Virginia, Estados Unidos, el 11 de agosto. “¡FUE A VACACIONAR A EL SALVADOR Y TERMINÓ PIDIENDO AYUDA PARA REGRESAR A HONDURAS! ¿DÓNDE QUEDÓ LA SEGURIDAD QUE TANTO SE PRESUME?”, dice literalmente parte de la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 9 de octubre.

Honduras celebró el Feriado Morazánico del 5 al 9 de octubre, período durante el cual más de 43,000 hondureños viajaron a El Salvador para hacer turismo, según informó EL HERALDO.

Imagen sacada de contexto