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Es un hombre arrestado por ICE en EE UU, no un hondureño asaltado en El Salvador durante el Feriado Morazánico

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una búsqueda inversa permitió rastrear la fotografía hasta el caso de José Mejía Hernández, un inmigrante mexicano que resultó lesionado durante un encuentro con agentes de ICE en Virginia en agosto de 2026

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 12:28 -
  • Esperanza Ochoa
Es un hombre arrestado por ICE en EE UU, no un hondureño asaltado en El Salvador durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Marco Torah, un hombre originario de La Paz, Honduras, con hematomas en el rostro tras haber sido víctima de un asalto en El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026.

Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hondureño asaltado en territorio salvadoreño. La imagen muestra a José Mejía Hernández, un mexicano de 45 años que resultó herido durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Virginia, Estados Unidos, el 11 de agosto.

“¡FUE A VACACIONAR A EL SALVADOR Y TERMINÓ PIDIENDO AYUDA PARA REGRESAR A HONDURAS! ¿DÓNDE QUEDÓ LA SEGURIDAD QUE TANTO SE PRESUME?”, dice literalmente parte de la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 9 de octubre.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 13 de octubre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 13 de octubre de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Honduras celebró el Feriado Morazánico del 5 al 9 de octubre, período durante el cual más de 43,000 hondureños viajaron a El Salvador para hacer turismo, según informó EL HERALDO.

Imagen sacada de contexto

Una búsqueda inversa de la fotografía mediante Google Lens arrojó coincidencias con publicaciones periodísticas que documentaron el caso de un hombre que resultó lesionado durante un operativo de ICE en Virginia, Estados Unidos.

Entre las coincidencias se encontró un artículo de The Guardian, publicado el 20 de agosto de 2026 y titulado “Un hombre sufrió una lesión cerebral y hematomas graves tras una detención por ICE en Virginia”.

El medio identificó al hombre como José Mejía Hernández, de 45 años, y explicó que fue detenido por agentes de inmigración en Arlington, Virginia, el 11 de agosto de 2026.

La búsqueda también permitió localizar otras publicaciones periodísticas (1, 2, 3, 4) de medios estadounidenses sobre el caso de José Mejía Hernández.

La coincidencia de la fotografía con las imágenes vinculadas al caso, junto con la información publicada por esos medios, contradice la versión que presenta la imagen como evidencia del supuesto asalto a un hondureño durante sus vacaciones en El Salvador.

Por lo tanto, es falsa la publicación que presenta la fotografía de un hombre herido como si se tratara de un hondureño supuestamente asaltado en El Salvador durante la Semana Morazánica de 2026.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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