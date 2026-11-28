San Pedro Sula. Honduras registrará condiciones mayormente secas durante este sábado 28 de noviembre, aunque el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, provocará lluvias y chubascos aislados de débiles a moderados en las regiones norte, oriental y algunos sectores del centro del país. De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Will Ochoa, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), en las zonas costeras el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies en el golfo de Fonseca, mientras que en el litoral caribeño estará levemente alterado con alturas de dos a cuatro pies.

Respecto al comportamiento térmico, los valores más cálidos se concentrarán en el sur y la Mosquitia, alcanzando máximas de 36 grados Celsius en Valle (mínima de 23), 35 grados en Choluteca (mínima de 24) y 31 grados en Gracias a Dios (mínima de 26). En la zona insular, Islas de la Bahía marcará entre 26 y 29 grados. En el norte del territorio, Cortés llegará hasta los 30 grados como máxima y 20 como mínima; Atlántida y Colón registrarán máximas de 28 grados con mínimas de 22 y 23, respectivamente, mientras que Yoro oscilará entre los 16 y 27 grados. En la región oriental, Olancho tendrá temperaturas de 20 a 30 grados y El Paraíso de 16 a 26 grados.