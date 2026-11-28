Dakota del Norte, Estados Unidos. Un hondureño identificado como Raúl Pineda Méndez enfrenta cargos ante un tribunal federal de Estados Unidos por reingreso ilegal al país, luego de ser arrestado en la ciudad de Grand Forks, Dakota del Norte, tras haber sido deportado en tres ocasiones anteriores. De acuerdo con los documentos judiciales del caso, las autoridades migratorias habían expulsado previamente al connacional hacia Honduras en los años 2012, 2021 y más recientemente el 1 de febrero de 2026, por lo que carecía de autorización legal para permanecer en territorio estadounidense.

El arresto se produjo el pasado 26 de octubre durante un operativo de vigilancia de la Patrulla Fronteriza cerca de una lavandería en la calle South Washington, donde los agentes ubicaron una camioneta GMC negra año 2017 registrada a nombre del hondureño. El vehículo ya había sido rastreado desde finales de septiembre circulando por la carretera Interestatal 29, lo que permitió verificar el estatus irregular de su propietario y emitir una orden de captura en su contra.