Evacuan a más de 600 familias paraguayas por inundaciones tras la crecida del río Paraná

Asunción, Paraguay. Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina -, tras las inundaciones causadas por el río Paraná a raíz de las lluvias de los últimos días asociados al fenómeno de El Niño , informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) , Arsenio Zárate. En declaraciones a EFE, Zárate detalló que más de 300 familias que viven en al menos 10 barrios de Ciudad del Este y de la vecina localidad de Hernandarias, ambas en Alto Paraná, han sido trasladas a otras zonas. "En Alto Paraná, la mayoría de las viviendas están bajo el agua, literal, a algunas se les ve solo el techo", relató el funcionario, quien explicó que este tipo de inundaciones son "cíclicas" y, en esta ocasión, producto del aumento de las lluvias a raíz de El Niño .

Otras 200 familias, agregó Zárate, han sido evacuadas del distrito (municipio) de Ayolas y 50 más de la población de San Cosme y Damián , ambas en Misiones, donde el río Paraná es la frontera natural con Argentina. Además, unas 50 familias del distrito de Cerrito, en Ñeembucú, fueron llevadas a otros sitios después de que se negaron sus casas . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La represa Itaipú, que comparten Paraguay y Brasil, advirtió que el río Paraná podría alcanzar este miércoles los 121 metros sobre el nivel del mar debido a las lluvias "superiores a las previstas" en su cuenca hídrica, en el río Yguazú -uno de sus afluentes- y en el embalse de la central.