León XIV muestra buena recuperación pulmonar y retoma su trabajo

Ciudad del Vaticano. La evolución del papa León XIV transcurre con normalidad, el pulmón que le operaron se recuperó bien y el pontífice ha retomado parte de su actividad laboral desde el hospital Gemelli de Roma, donde el pasado martes le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer. En la última parte médica, difundido este jueves, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, confirmaron que una radiografía de tórax muestra una "buena recuperación" del pulmón intervenido. El pontífice , de 71 años, se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Tras un primer parte tranquilizador difundido el miércoles que apuntaba a una evolución favorable, el nuevo comunicado médico confirma que los controles rutinarios de esta mañana han arrojado "resultados normales" y concluye que "la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad".

Retoma sus labores desde el hospital

El Vaticano ha confirmado que en su segunda jornada de convalecencia tras la operación el papa realizó sus actividades diarias de forma independiente y que ha completado una sesión de fisioterapia con ejercicios de "motricidad completa". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las principales novedades de este jueves es que el pontífice ha reanudado parte de su actividad laboral desde el hospital, donde permanece ingresado tras la intervención quirúrgica y donde este jueves ha recibido la visita del número dos de la Secretaría de Estado vaticana, el arzobispo Paolo Rudelli.

Además, León XIV ha vuelto a concelebrar misa este jueves por la mañana, como ya hizo el miércoles, en una sala habilitada en la décima planta del hospital. El espacio se ha acondicionado para esas celebraciones religiosas porque tanto la capilla del policlínico como el apartamento que habitualmente se destina a los pontífices durante sus ingresos hospitalarios se encuentran en obras de reestructuración. El papá, de nacionalidad estadounidense y peruana, está acompañado estos días en el hospital por sus dos secretarios, según fuentes vaticanas. Durante la hospitalización de un pontífice no existe la figura de un sustituto, pero las normas vaticanas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma para los asuntos corrientes, si bien las decisiones de mayor importancia siguen requiriendo la aprobación del papa, excepto si él ha asignado esta facultad a un colaborador.



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