  1. Inicio
  2. · Mundo

Trudy se intensifica a huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con fuertes lluvias

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
Trudy se intensifica a huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con fuertes lluvias

Un hombre camina por una calle inundada por lluvias provocadas por Simón este martes, mientras la tormenta tropical Trudy se formaba en el Pacífico mexicano a partir de la depresión tropical Veintiuno-E, en Puerto Vallarta (México).

México. El ciclón Trudy se ha intensificado este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados sureños de Oaxaca y Guerrero, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisa que Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada y que, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.

Trump descarta su plan de retransmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar

También se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

El SMN advierte de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Simon se debilita en el Pacífico

Mientras tanto, la tormenta tropical Simon permanece estacionaria en el océano Pacífico, a unos 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Familiar de migrante arrollado por una camioneta de ICE pide que se haga justicia

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Sin embargo, debido a su debilitamiento, Simon ya no genera efectos sobre el territorio mexicano, de acuerdo con el SMN.

Las autoridades mantienen la vigilancia de ambos sistemas y reiteran el llamado a extremar precauciones ante las lluvias previstas en el sur del país, especialmente en las zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos de tierra.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias