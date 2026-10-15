Trudy se intensifica a huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con fuertes lluvias

México. El ciclón Trudy se ha intensificado este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados sureños de Oaxaca y Guerrero, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisa que Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada y que, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.