Karen Bass busca la reelección en Los Ángeles con la promesa de hacer frente a Trump

Los Ángeles, Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, asegura en entrevista con EFE que hará "lo que sea necesario" para defender a la ciudadanía de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y denuncia que las redadas migratorias siguen afectando a la comunidad latina, que representa cerca de la mitad de la población de la ciudad.
Bass (Los Ángeles, 1953) busca la reelección este noviembre al frente de la segunda ciudad más poblada de EE.UU. en una campaña marcada por el aumento del costo de vida, la crisis de vivienda y las preocupaciones de la comunidad migrante por las deportaciones masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La alcaldesa promete mantener la lucha contra las políticas migratorias si continúa en el poder: "Aunque las redadas ya no acaparen titulares, siguen ocurriendo y hay personas que son detenidas constantemente en sus lugares de trabajo, escuelas y otros espacios", advierte.
Los Ángeles fue uno de los primeros grandes escenarios de la ofensiva migratoria de Trump, cuando las redadas masivas del ICE desataron una ola de protestas contra las detenciones, que luego se extendieron a otras ciudades, como Chicago o Minneápolis.
Bass recuerda que ya se enfrentó a las políticas migratorias del republicano durante su etapa como congresista (2011-2022), cuando en 2018 viajó a la frontera entre México y el estado de Texas para inspeccionar los centros de separación familiar y detención de migrantes, una experiencia que reforzó su rechazo a esas medidas.
"Luché en Washington y lucharé aquí, en Los Ángeles", afirma, mientras subraya que mantendrá una relación estrecha con diversas organizaciones y activistas para seguir protegiendo a la comunidad.
Vivienda y coste de vida, prioridades electorales
La alcaldesa sitúa la seguridad y el impacto del costo de vida entre los principales retos del Ayuntamiento para los próximos cuatro años.
El encarecimiento de la vida sigue siendo uno de los principales desafíos de Los Ángeles, donde la percepción del bienestar cayó este año un mínimo histórico lastrado por el precio de la vivienda, las redadas y los devastadores incendios que asolaron la ciudad en enero de 2025, según una encuesta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Bass asegura que durante su Administración se ha construido más vivienda asequible que en muchos años anteriores, con 10,000 unidades listas para su habitabilidad.
También que la metrópolis ha mejorado en materia de seguridad con un descenso de más del 50% en los homicidios, según los datos que expone.
Sin embargo, el sinhogarismo, principal desafío desde su entrada a la Alcaldía a finales de 2022, sigue marcando la agenda municipal y constituye, en palabras de la alcaldesa, "otro problema en la comunidad latina".
"El 40% de las personas sin hogar son latinas, el 34 % son afroamericanas, pero las afroamericanas representan solo el 9 % de la población. Los latinos representan el 50 %, así que es un problema que afecta a la comunidad negra y latina", sopesa.
Ante ello, defiende el modelo de vivienda temporal como paso previo al acceso a una vivienda permanente, acompañado de atención médica y apoyo para abordar problemas de salud mental, adicciones y dificultades laborales.
A la sombra de los incendios y Hollywood
Los devastadores incendios de enero de 2025 dejaron una huella imborrable en la ciudad y se tornaron en uno de los episodios más delicados del mandato de Bass, quien reconoce que la gestión de la tragedia, que dejó 31 muertos y más de 16,000 estructuras destruidas, dañó su carrera y fue, para ella, "el peor momento que jamás podría recordar".
"Definitivamente perjudicaron mi popularidad y la percepción que la gente tiene de mí y de mi liderazgo", admite la alcaldesa, quien asegura además que tomó medidas tras los informes sobre deficiencias en el departamento de bomberos y el sistema de emergencias de la ciudad.
"Cambié la dirección del departamento de bomberos y el nuevo responsable ya ha adoptado e implementado casi el 90 % de las recomendaciones que surgieron de ese informe. Por eso, tengo mucha confianza en que una situación como la de Pacific Palisades no volverá a ocurrir", agrega.
En paralelo, destaca los avances realizados para tratar de revivir Hollywood, que desde hace décadas sufre el fenómeno conocido como 'runaway production' o fuga de las grandes producciones y rodajes hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales.
"Rodar en el Observatorio, un lugar histórico e icónico de Los Ángeles, costaba 100,000 dólares y reduje esa tarifa un 70%", además de habilitar un servicio de atención personalizada para agilizar los permisos a petición de la industria, señala.
"Algunos de los otros problemas son cuestiones sobre las que no podemos influir, como la IA o los bajos costos de rodaje en el Reino Unido y otros países. Por eso, estamos en una situación delicada, condicionada por factores que van más allá de la ciudad", reconoce.
Bass, respaldada por el sector moderado del Partido Demócrata, mide fuerzas en la contienda ante la también demócrata Nithya Raman, ya que en California compiten los candidatos más votados en las primarias independientemente del partido que representan.
Raman cuenta con el apoyo de la organización de Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés) y lidera la intención de voto, según la última encuesta de UC Berkeley IGS y Los Angeles Times.