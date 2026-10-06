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La alcaldesa de Los Ángeles ve irresponsable que Trump sugiera a Irán destruir su ciudad

"Trump fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país", declaró la alcaldesa

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 16:59 -
  • Agencia EFE
La alcaldesa de Los Ángeles ve irresponsable que Trump sugiera a Irán destruir su ciudad

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles.

 Foto: archivo

Los Ángeles, Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tachó de "irresponsable y peligrosa" la sugerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán, y advirtió que este tipo de declaraciones dejan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad.

"Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense", indicó Bass en declaraciones a EFE.

Trump "fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país, o cualquier ciudad del país", agregó.

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La alcaldesa afirmó que carece de información sobre cualquier amenaza específica y que la ciudad californiana se encuentra en alerta permanente.

"No me preocupa nuestra seguridad. Confío en que, como segunda ciudad más grande del país, siempre estamos en alerta máxima. No tengo conocimiento de amenazas específicas, pero que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables", sentenció.

Trump dijo ayer en un mitin en el estado de Nebraska, en el centro del país, que Irán puede destruir Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar", unos comentarios que desataron un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California.

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El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, tildó de "repugnante y motivo de descalificación" las palabras del mandatario estadounidense.

Por su parte, alcalde de la ciudad de San Diego, el también demócrata Todd Gloria, exigió a Trump que se retracte de las declaraciones y ofrezca unas disculpas a la ciudadanía.

Desde la Casa Blanca matizaron las palabras del presidente. El director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que "estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán en busca de armas nucleares" en un mensaje en las redes sociales.

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