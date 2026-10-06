La alcaldesa de Los Ángeles ve irresponsable que Trump sugiera a Irán destruir su ciudad

Los Ángeles, Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tachó de "irresponsable y peligrosa" la sugerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán, y advirtió que este tipo de declaraciones dejan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. "Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense", indicó Bass en declaraciones a EFE. Trump "fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país, o cualquier ciudad del país", agregó.

La alcaldesa afirmó que carece de información sobre cualquier amenaza específica y que la ciudad californiana se encuentra en alerta permanente. "No me preocupa nuestra seguridad. Confío en que, como segunda ciudad más grande del país, siempre estamos en alerta máxima. No tengo conocimiento de amenazas específicas, pero que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables", sentenció. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Trump dijo ayer en un mitin en el estado de Nebraska, en el centro del país, que Irán puede destruir Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar", unos comentarios que desataron un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California.