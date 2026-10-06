Trump dice que las protestas en Francia son por la inmigración masiva

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este martes las protestas estudiantiles en Francia con la "inmigración masiva sin control" y con lo que considera un intento del islam de apoderarse del país europeo.

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", escribió en su plataforma Truth Social.

Trump, que afronta las elecciones legislativas del próximo noviembre lastrado en las encuestas por su política económica, critica habitualmente la inmigración en Europa, a la que atribuye la pérdida de identidad cultural del continente.