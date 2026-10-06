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Trump dice que las protestas en Francia son por la inmigración masiva

"¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", escribió Trump

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 12:35 -
  • Agencia EFE
Trump dice que las protestas en Francia son por la inmigración masiva

Los sindicatos y los partidos de izquierda se han sumado a las movilizaciones estudiantiles.

 Foto: archivo

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este martes las protestas estudiantiles en Francia con la "inmigración masiva sin control" y con lo que considera un intento del islam de apoderarse del país europeo.

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", escribió en su plataforma Truth Social.

Trump, que afronta las elecciones legislativas del próximo noviembre lastrado en las encuestas por su política económica, critica habitualmente la inmigración en Europa, a la que atribuye la pérdida de identidad cultural del continente.

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Las protestas estudiantiles reunieron este martes entre 256,000 y 450,000 manifestantes en toda Francia, en una jornada sin grandes incidentes, aunque marcada por acusaciones mutuas de violencia entre la policía y los manifestantes.

Las movilizaciones se producen en un contexto de malestar social tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Lecornu, criticado por sus medidas de ahorro.

El Ejecutivo las justifica por la elevada deuda pública, equivalente al 119% del PIB, y la presión sobre los bonos franceses en los mercados.

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Los sindicatos y los partidos de izquierda se han sumado a las movilizaciones estudiantiles.

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Agencia EFE
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