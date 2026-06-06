Un legado de dolor y resistencia dejaron las redadas migratorias de Trump en Los Ángeles

Los Ángeles

Una huella imborrable de dolor, pero también una de resistencia, dejaron en Los Ángeles las redadas migratorias desatadas hace un año, cuando el condado sirvió de laboratorio para probar la máquina de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, que produjo la muerte de indocumentados y estadounidenses. La mañana del 6 de junio de 2025, agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desataron múltiples operativos que se extendieron por todo el condado, el más poblado de EE. UU. y hogar de más de 3 millones de inmigrantes. "Emocionalmente deja una huella que quedó marcada para siempre", dice a EFE uno de los trabajadores detenidos en la compañía Ambiance Apparel, uno de los primeros objetivos de las redadas, donde se detuvieron a más de 40 trabajadores. El inmigrante, de 33 años, que no ha querido identificarse por temor a represalias en su caso, considera que lo detuvieron "sin brindarle derechos" y que no se le respetó el debido proceso. El trabajador tardó más de una semana en poder hablar con un abogado y estuvo más de dos meses detenido en la cárcel migratoria de Adelanto (California), sujeta a múltiples denuncias por negligencia. “Duele recordarlo y siempre creo que será así, queda uno como marcado”, sostiene el inmigrante, que hace parte de la campaña Lucha Zapoteca, impulsada por la Warehouse Workers Resourse Center, que apoya a los 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía, tres de ellos ya deportados.

El laboratorio de prueba

Esa mañana, los operativos simultáneos se extendieron a más de siete lugares, incluida una tienda Home Depot, donde jornaleros que ofrecían su mano de obra se vieron rodeados y detenidos a la fuerza. Defensores de los derechos civiles respondieron para tratar de evitar las irregularidades, pero ellos también fueron detenidos y acusados por cargos federales. Los operativos de ese día revelaron la táctica que el gobierno Trump implementaría por meses alrededor del país para lograr la meta de un millón de deportados en su primer año. "Apuntaba a los inmigrantes más vulnerables", dijo a EFE Ron Gochez, vocero del colectivo Unión del Barrio, que considera que Los Ángeles fue un laboratorio para implementar el plan que buscaba atemorizar a la comunidad.

La indignación