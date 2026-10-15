Trump: "Si consumiera alcohol, tabaco y drogas no estaría aquí"

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de 80 años, recordó este jueves que no fuma ni bebe y bromeó con que, si consumiera alcohol, tabaco y drogas, "no estaría aquí".

"Si no bebes, no te drogas ni fumas, no hay problema. Yo tengo otros problemas, algunas tumbas, pero no quiero añadir estos tres a la lista porque, si lo hiciera, les puedo garantizar que no estaría aquí ahora mismo", declaró durante un almuerzo en la Casa Blanca.

Tras estas palabras, bromeó con que la prensa ahora tratará de averiguar cuáles son esos "problemas graves" que asegura tener.