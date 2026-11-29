¡Más líder que nunca! El FC Barcelona hizo su tarea y este domingo goleó al Deportivo La Coruña (5-1) en la jornada 14 de la Liga Española 2026-2027 para afianzarse en la cima y alejarse del Real Madrid en la pelea por la cima.
Con un triplete de Raphinha, otro tanto de Lamine Yamal y uno de Dani Olmo, los azulgranas volvieron a sumar tres puntos con una contundente goleada para alejarse de sus máximos perseguidores en el campeonato liguero.
El Barcelona sigue líder de la Liga Española, ahora con 39 unidades. El equipo de Hansi Flick se distancia con 5 puntos del Atlético de Madrid, segundo de la tabla con 34; los colchoneros vencieron por 2-3 al Elche en esta fecha 14.
En el tercer lugar queda el Real Madrid con 33 puntos, a 6 de diferencia con los culés. El equipo de Mourinho fue sorprendido por el Alavés (1-2) en el Santiago Bernabéu y bajó en la tabla de posiciones. Su rival más cercano es el Real Betis, cuarto lugar con 27 unidades.
En el quinto puesto está la Real Sociedad con 22 y le sigue el Racing de Santander con 20; estos últimos completan los primeros lugares y los lugares europeos. Athletic Club, Alavés y Sevilla empatan con 19 unidades en el séptimo, octavo y noveno lugar, respectivamente. La décima posición la ocupa el Osasuna con 16.
Tabla de posiciones de la Liga Española
En la zona roja de la Liga Española se encuentra el Getafe con 12 puntos, Elche con 11 y el Málaga es el último con apenas 5 unidades, es el único equipo que no ha ganado en lo que va de la Liga Española 2026-2027.