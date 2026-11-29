Barcelona, España.

¡Más líder que nunca! El FC Barcelona hizo su tarea y este domingo goleó al Deportivo La Coruña (5-1) en la jornada 14 de la Liga Española 2026-2027 para afianzarse en la cima y alejarse del Real Madrid en la pelea por la cima.

Con un triplete de Raphinha, otro tanto de Lamine Yamal y uno de Dani Olmo, los azulgranas volvieron a sumar tres puntos con una contundente goleada para alejarse de sus máximos perseguidores en el campeonato liguero.

El Barcelona sigue líder de la Liga Española, ahora con 39 unidades. El equipo de Hansi Flick se distancia con 5 puntos del Atlético de Madrid, segundo de la tabla con 34; los colchoneros vencieron por 2-3 al Elche en esta fecha 14.