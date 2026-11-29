Colón. Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo cobró la vida de un apreciado gerente de tienda en la carretera CA-13, a la altura del sector de Planes en Sonaguera. La víctima fue identificada como José Francisco Santos Cruz, quien se desempeñaba como gerente de Tiendas Noelia. De acuerdo con los informes preliminares, el ahora fallecido se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando, por razones aún bajo investigación, impactó violentamente contra una rastra. Debido a la fuerza de la colisión, Santos Cruz sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar del suceso para acordonar el perímetro y regular el tráfico en este tramo carretero. Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deducir las responsabilidades del caso. El fallecimiento de Santos Cruz ha provocado una profunda consternación entre los pobladores de Sonaguera, donde era una persona muy conocida y estimada por su labor comercial y trato amable. A través de las redes sociales, decenas de amigos, compañeros de trabajo y vecinos expresaron su pesar por la repentina pérdida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse