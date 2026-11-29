Parada había resultado herida durante el aparatoso accidente y fue trasladada a un centro asistencial de Tegucigalpa , donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció horas después del percance.

Tegucigalpa, Honduras. La tragedia vial registrada en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, cobró una nueva víctima la noche del sábado 28 de noviembre, luego de confirmarse la muerte de Glenda Judith Parada, quien se convirtió en la décima persona fallecida a consecuencia del choque entre un autobús y una camioneta.

Pese a que finalmente sus familiares pudieron encontrarla, recibieron la noticia de su fallecimiento, lo que aumentó el dolor provocado por la tragedia que dejó numerosas víctimas mortales.

Inicialmente, sus familiares comenzaron a buscarla luego de enterarse del accidente del autobús de la empresa Carolina, pues tenían conocimiento de que ella viajaba en esa unidad. Durante varias horas desconocían su paradero, hasta que lograron localizarla en un hospital de la capital.

A través de las redes sociales, amigos y conocidos lamentaron la muerte de Parada y compartieron mensajes de condolencias. La recordaron como una mujer amable y trabajadora que acostumbraba trasladar mercadería para venderla en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

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Con su fallecimiento, la cifra de víctimas mortales del accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen ascendió a 10 personas, entre ellas pasajeros y trabajadores del autobús.

Entre los fallecidos se encuentran Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años, quien trabajaba como ayudante de la unidad; Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61 años, exjuez de Letras de Intibucá; y José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años, conductor del autobús.

También figuran Ana María Velásquez, de 60 años; Kenia Vásquez Díaz, cuya edad no fue especificada, y Glenda Judith Parada, quien murió horas después de haber sido trasladada a un centro hospitalario de Tegucigalpa.

El accidente, que involucró a un autobús de la empresa Carolina y una camioneta, dejó además varias personas heridas y provocó conmoción entre familiares de las víctimas y habitantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), no se han pronunciado sobre las causas del choque ni han establecido quién habría provocado el percance.

Las investigaciones deberán determinar cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la tragedia mantiene de luto a las familias de las personas que perdieron la vida en la Cuesta de la Virgen.