Tegucigalpa, Honduras. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que el Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra su hermano menor, Julio César, quien estuvo involucrado en el accidente vial ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que dejó al menos 10 personas fallecidas. A través de sus redes sociales, el edil expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas mortales y con las personas que resultaron heridas en el choque entre un autobús y una camioneta, registrado el sábado 28 de noviembre.

"Quiero reiterar mi solidaridad con las familias que perdieron un ser querido en el accidente de ayer en la Cuesta de la Virgen, así como con los que sufrieron lesiones y se encuentran afectados", manifestó Zelaya.

Quiero reiterar mi solidaridad con las familias que perdieron un ser querido en el accidente de ayer en la cuesta de la virgen así como los que sufrieron lesiones y se encuentran afectados. A la vez, informarles queel Ministerio Público presentará requerimiento fiscal en contra de Julio César, mi hermano menor. Así debe ser: que la justicia investigue y decida. Mi hermano atraviesa un momento doloroso y complejo. Como familia estaremos allí para acompañarlo confiando plenamente que se aplique la ley y se respete el debido proceso. Es mi hermano y como familia nos duele mucho lo que está pasando . Pero, la ley es la ley. Somos una familia creyente y temerosa de Dios. Pedimos a él por el alma de los fallecidos, porque sus familias puedan encontrar paz y consuelo ante tanto dolor y porque la justicia obre con imparcilaidad y transparencia. — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) November 29, 2026

El alcalde también informó que el Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra su hermano, Julio César, y señaló que corresponde a las autoridades investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a la ley. "A la vez, informarles que el Ministerio Público presentará requerimiento fiscal en contra de Julio César, mi hermano menor. Así debe ser: que la justicia investigue y decida", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Zelaya reconoció que su hermano atraviesa una situación difícil tras el accidente y aseguró que, como familia, permanecerán a su lado durante el proceso judicial, aunque manifestó su confianza en que se respete el debido procedimiento. "Mi hermano atraviesa un momento doloroso y complejo. Como familia estaremos allí para acompañarlo, confiando plenamente en que se aplique la ley y se respete el debido proceso. Es mi hermano y como familia nos duele mucho lo que está pasando. Pero la ley es la ley", agregó. Pese a tratarse de su hermano menor, el edil capitalino pidió que el caso sea investigado con imparcialidad y transparencia, sin que los vínculos familiares interfieran en el desarrollo de las actuaciones judiciales. Asimismo, expresó sus condolencias a los parientes de las personas que perdieron la vida en el accidente y pidió que encuentren fortaleza ante las consecuencias de la tragedia. "Somos una familia creyente y temerosa de Dios. Pedimos a Él por el alma de los fallecidos, porque sus familias puedan encontrar paz y consuelo ante tanto dolor y porque la justicia obre con imparcialidad y transparencia", concluyó. Cabe mencionar que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que Zelaya Rosales no conducía bajo los efectos del alcohol. Las autoridades indicaron que las pruebas practicadasdieron negativo.

Una decena de víctimas