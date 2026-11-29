San Pedro Sula. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, destacó la mejoría en seguridad, el combate a la extorsión y las acciones policiales contra las estructuras criminales.
Facussé resaltó los avances en materia de seguridad que registra Honduras, al afirmar: "Creo que el país está mejorando. Está mejorando en términos de seguridad", en referencia a las acciones desarrolladas contra la criminalidad.
Facussé señaló que las operaciones y capturas ejecutadas contra delincuentes han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad, manifestando que "ya no es que son ellos los que mandan", al referirse a las estructuras criminales que durante años han atemorizado a la población hondureña.
Asimismo, reconoció la labor policial en el combate a la extorsión, flagelo que ha afectado especialmente a las micro y pequeñas empresas.
"Creo que la Policía está haciendo una muy buena labor", expresó, al señalar que estas acciones contribuyen a que los empresarios y emprendedores puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad.
En sus declaraciones, también destacó la importancia de las reformas en materia penal y procesal penal, señalando que los hondureños buscan paz, tranquilidad y la oportunidad de trabajar sin amenazas de la criminalidad.
Facussé, además, enfatizó la necesidad de fortalecer la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo para la juventud, y se refirió a la transparencia en el manejo de los recursos de la Tasa de Seguridad, señalando que es necesario esclarecer las obligaciones pendientes y rendir cuentas sobre el destino de esos fondos.
Combate a la criminalidad
Durante una gira de trabajo en La Esperanza, Intibucá, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las amenazas dirigidas contra los cuerpos de seguridad no frenarán la lucha contra el crimen y reiteró que el Poder Legislativo seguirá dotando de reformas legales, herramientas y recursos a los operadores de justicia para devolver la tranquilidad al país.
El titular del Legislativo advirtió que quienes infrinjan la ley deberán enfrentar todo el peso de la justicia y exhortó a la población a hacer un uso responsable de las líneas habilitadas por la Policía Nacional para recibir denuncias, evitando enviar intimidaciones que entorpezcan las investigaciones, en alusión a un caso reciente difundido en los medios de comunicación.
“Esto no es juego, no pueden estar también mandándole mensajes a la misma Policía amenazando en esta labor contra la delincuencia”, expresó Zambrano al pedir seriedad en el uso de los canales ciudadanos de información.