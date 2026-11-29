San Pedro Sula. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, destacó la mejoría en seguridad, el combate a la extorsión y las acciones policiales contra las estructuras criminales. Facussé resaltó los avances en materia de seguridad que registra Honduras, al afirmar: "Creo que el país está mejorando. Está mejorando en términos de seguridad", en referencia a las acciones desarrolladas contra la criminalidad. Facussé señaló que las operaciones y capturas ejecutadas contra delincuentes han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad, manifestando que "ya no es que son ellos los que mandan", al referirse a las estructuras criminales que durante años han atemorizado a la población hondureña.

Asimismo, reconoció la labor policial en el combate a la extorsión, flagelo que ha afectado especialmente a las micro y pequeñas empresas. "Creo que la Policía está haciendo una muy buena labor", expresó, al señalar que estas acciones contribuyen a que los empresarios y emprendedores puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En sus declaraciones, también destacó la importancia de las reformas en materia penal y procesal penal, señalando que los hondureños buscan paz, tranquilidad y la oportunidad de trabajar sin amenazas de la criminalidad. Facussé, además, enfatizó la necesidad de fortalecer la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo para la juventud, y se refirió a la transparencia en el manejo de los recursos de la Tasa de Seguridad, señalando que es necesario esclarecer las obligaciones pendientes y rendir cuentas sobre el destino de esos fondos.

Combate a la criminalidad