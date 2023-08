Al menos el 30% de restaurantes sufre extorsión en San Pedro Sula

Los grupos delictivos están expandiendo la extorsión a más sectores de la economía, causando cierres de negocios y aumentando las cifras de desempleo en el país. Imparable la extorsión de los grupos delictivos en el país.

Comenzaron con el sector transporte, cobrando el mal llamado impuesto de guerra de manera semanal, luego se expandieron a las pulperías, talleres, mini supers, tortilleras, abarroterías, ferreterías y todo tipo de negocios en barrios y colonias populares.

Actualmente se están moviendo a las zonas de la parte alta de la ciudad y a otros sectores de la economía como restaurantes, medianas y grandes empresas.

De acuerdo a dueños de restaurantes, los grupos delictivos comienzan enviando un mensaje de cobro de una cantidad que puede partir desde 20 mil lempiras, dependiendo del tamaño del negocio, posteriormente hacen llegar un teléfono celular al que llaman para amenazar que de no pagar tomarán acciones.

La cifra de lo que reclaman va aumentado y para muchos, se vuelve impagable.

“Comienzan pidiendo 20 mil lempiras, luego la otra semana piden 30 mil lempiras y va aumentando, pueden llegar hasta cobrar 100 mil lempiras de un solo, depende del tamaño del restaurante”, compartió uno de los miembros de la asociación de restaurantes.

En junio, un reconocido restaurante de mariscos en Tegucigalpa cerró temporalmente luego de sufrir un atentado a causa de la extorsión. El restaurante ya está operando de nuevo, sin embargo, muchos no lo pueden hacer y prefieren cerrar.

Aunque no se tienen cifras, son muchos los negocios que han cerrado por la extorsión, un delito que también ha disparado las cifras de personas que migran de manera irregular a otros países.

“Han tenido que cerrar varios restaurantes medianos y pequeños debido a la extorsión, hay quienes creen que solo pasan en las zonas bajas de la ciudad, pero por ejemplo en el bulevar del este donde hay muchos negocios, ahí hay restaurantes que están padeciendo de extorsión”, apuntó.

El propietario de un restaurante de pollo, explicó que hay muchos que están prefiriendo rentar un local dentro de los centros comerciales para evitar ser víctimas de los grupos delincuenciales.

“Pero recordemos que la extorsión está creciendo y ha evolucionado, ahora utilizan redes sociales, mensajes o llamadas por teléfono, o personas que llegan a su negocio”.Un directivo de la asociación de restaurantes, declaró que al menos un 30% de los restaurantes están siendo afectados con este delito.

“Es como una renta, no lo cobran una sola vez, están cobrando a restaurantes grandes de trayectoria y restaurantes pequeños”. La asociación cuenta con más de 400 restaurantes miembros y aunque la mayoría han sido afectados, pocos son los que se atreven a denunciar.

“No es como que uno puede oponerse y decir este mes no te voy a pagar, da temor, se han puesto denuncias pero no como debería, el 90% de los casos que se denuncian son efectivas, pero no todos denuncian”, comentó el directivo de la asociación.Se conoció que en la Gran Central Metropolitana de Buses, además de las empresas de transporte, los negocios de comidas que operan en la terminal también pagan impuesto de guerra.