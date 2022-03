$!Nueva banda criminal acecha a más de 100 empresas de transporte

Según un mensaje al celular que recibieron dirigentes de transporte, la orden de la nueva banda , denominada Los Iluminati, es que no querían a nadie trabajando.

El pánico llegó ayer hasta la Gran Central Metropolitana de Buses. “Solo los turnos que salen bien temprano por la mañana trabajaron, los de las 4:00 am hasta aproximadamente las 8:00 am”, contó un dirigente del transporte.

Entre esas 120 empresas de buses que se pararon ayer en San Pedro Sula hay rutas urbanas, interurbanas e internacionales. El paro fue de 8:00 am hasta pasadas las 12:00 del mediodía.

Allan Sierra, representante del transporte interurbano, comentó que antes de las 9:00 de la mañana paralizaron labores las unidades de manera unánime. “Está todo parado, empresas grandes y pequeñas, los pasajeros no tienen ninguna opción, nosotros que tenemos las unidades en la terminal no podemos salir”, explicó Sierra.

“Este es un mensaje para todos los choferes de Cotasyl, paren de laborar, de lo contrario vamos a empezar a matar choferes o los vamos a agarrar a tiros, me entienden, no queremos perjudicarlos, solo queremos dialogar con los meros dueños de Cotasyl, necesitamos que colaboren con el impuesto de guerra, les está hablando el grupo Los Iluminati”.

“Loco, no queremos ver ni un Yoreño trabajando mañana (ayer), pasa la voz a tus compañeros, si no van a ver qué pedo”, finaliza el escrito de Los Iluminati.

En la amenaza, el grupo delictivo agregó: “No queremos ver ni uno de Alejandra (Alejandra Express) trabajando, son como 25 o 30 buses, no queremos saber porque (si no) van a ver cómo es la onda”, finaliza el escrito.

Hay empresas que pagan hasta a cinco grupos criminales; otras a tres, y las más “favorecidas” solo a dos.

“Ya no se puede trabajar, desde que comenzó la pandemia es poco lo que se consigue, porque no están abiertos los centros educativos. Se puede dejar de comer, pero no de pagar el impuesto, porque de eso dependen nuestras vidas”, lamentó un transportista.

Transportistas estiman que solo en San Pedro Sula más de 350,000 personas hacen uso activo a diario del transporte público y que por la terminal circulan más de 80,000 personas diarias.

La angustia y desesperación se apoderaron de los viajeros que quedaron varados en la terminal, sobre todo aquellos que provenían del interior del país.

“No hay transporte, primeramente Dios que salga un bus para Siguatepeque”, expresó preocupado uno de los viajeros.

Una señora, que se identificó como Emerlinda y quien provenía de Santa Rosa de Copán, se mostró preocupada por la situación.

“Me preocupa no tener cómo irme, pero también me preocupa que a uno en un bus le vayan a pegar unos tiros así como está esto de inseguro”, dijo.