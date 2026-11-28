Tegucigalpa, Honduras. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , confirmó que su hermano menor sobrevivió al accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, donde nueve personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Durante sus declaraciones, Zelaya identificó a su familiar como Julio César Zelaya Rosales y explicó que permanece hospitalizado, bajo evaluación médica, luego de resultar afectado por el fuerte impacto.

El funcionario expresó su pesar por lo ocurrido y calificó el suceso como una tragedia que puede cambiar la vida de cualquier persona en cuestión de segundos. Asimismo, manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas mortales.

"Mi hermano menor, Julio César, estuvo involucrado en este accidente. Él, gracias a Dios, está vivo en el hospital", manifestó el alcalde, quien también aseguró que todavía no había podido conversar directamente con él.

Según explicó, su hermano permanecía bajo atención médica mientras los especialistas le practicaban diferentes exámenes para determinar su estado de salud y conocer el alcance de las lesiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zelaya también envió sus condolencias a los familiares de las nueve víctimas mortales, entre quienes, dijo, hay familias capitalinas. Además, puso a disposición los servicios de la Alcaldía Municipal para brindar apoyo a quienes lo necesiten, independientemente de si residen o no en Tegucigalpa.

Por otra parte, las autoridades desarrollaran las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Indicó que será importante esperar el informe oficial para conocer todos los detalles de lo sucedido. El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, en el sector de la Cuesta de la Virgen, cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina chocó con otro vehículo y terminó precipitándose a una hondonada.