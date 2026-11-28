San Pedro Sula. Durante una gira de trabajo en La Esperanza, Intibucá, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las amenazas dirigidas contra los cuerpos de seguridad no frenarán la lucha contra el crimen y reiteró que el Poder Legislativo seguirá dotando de reformas legales, herramientas y recursos a los operadores de justicia para devolver la tranquilidad al país. El titular del Legislativo advirtió que quienes infrinjan la ley deberán enfrentar todo el peso de la justicia y exhortó a la población a hacer un uso responsable de las líneas habilitadas por la Policía Nacional para recibir denuncias, evitando enviar intimidaciones que entorpezcan las investigaciones, en alusión a un caso reciente difundido en los medios de comunicación.

"Esto no es juego, no pueden estar también mandándole mensajes a la misma Policía amenazando en esta labor contra la delincuencia", expresó Zambrano al pedir seriedad en el uso de los canales ciudadanos de información. Asimismo, el congresista sostuvo que este tipo de intimidaciones lejos de debilitar a las instituciones, impulsan una respuesta más severa frente a las estructuras delictivas. "Nuestro compromiso es sin retroceder, nuestro compromiso es sin ceder; aquí no hay miedo, aquí no hay temor, aquí no nos van a amedrentar", manifestó.