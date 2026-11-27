Intibucá, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este viernes que ya fue aprobada la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en Intibucá y que se gestionan iniciativas para instalar una clínica de hemodiálisis y ejecutar obras de pavimentación en varios municipios.
“En este período vamos a dejar establecida la construcción de la Universidad Autónoma aquí en el departamento de Intibucá”, expresó Zambrano durante una visita en La Esperanza.
La ampliación de la oferta universitaria representa uno de los principales anuncios para Intibucá, donde la instalación de un centro de la Unah permitiría acercar la educación superior a jóvenes que buscan continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otros departamentos.
El titular del Legislativo confirmó que la expansión de la Unah ya fue aprobada y que durante el actual período legislativo se dejarán establecidas las bases para construir sus instalaciones.
Por ahora no se detalló la ubicación, las carreras que ofrecería ni el presupuesto destinado para su construcción.
Clínica de hemodiálisis para pacientes renales en Intibucá
En materia de salud, otro de los proyectos anunciados es la gestión de una clínica de hemodiálisis para atender a personas con enfermedades renales.
La iniciativa busca acercar este tratamiento especializado a los pacientes del occidente de Honduras, quienes requieren atención periódica para sustituir algunas de las funciones de los riñones cuando estos presentan una falla avanzada.
Además, Zambrano se refirió a la falta de personal para poner en funcionamiento los quirófanos del Hospital Enrique Aguilar Cerrato eindicó que estos requerimientos serán considerados en el Presupuesto General de la República para 2027, cuya aprobación está prevista para la semana del 14 de diciembre.
“Tema salud es prioridad”, afirmó, al señalar que, junto con la seguridad y la situación económica, la atención sanitaria figura entre las principales preocupaciones de la población.