Intibucá, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este viernes que ya fue aprobada la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en Intibucá y que se gestionan iniciativas para instalar una clínica de hemodiálisis y ejecutar obras de pavimentación en varios municipios. “En este período vamos a dejar establecida la construcción de la Universidad Autónoma aquí en el departamento de Intibucá”, expresó Zambrano durante una visita en La Esperanza.

La ampliación de la oferta universitaria representa uno de los principales anuncios para Intibucá, donde la instalación de un centro de la Unah permitiría acercar la educación superior a jóvenes que buscan continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otros departamentos.

El titular del Legislativo confirmó que la expansión de la Unah ya fue aprobada y que durante el actual período legislativo se dejarán establecidas las bases para construir sus instalaciones.

Por ahora no se detalló la ubicación, las carreras que ofrecería ni el presupuesto destinado para su construcción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Clínica de hemodiálisis para pacientes renales en Intibucá

En materia de salud, otro de los proyectos anunciados es la gestión de una clínica de hemodiálisis para atender a personas con enfermedades renales. La iniciativa busca acercar este tratamiento especializado a los pacientes del occidente de Honduras, quienes requieren atención periódica para sustituir algunas de las funciones de los riñones cuando estos presentan una falla avanzada.