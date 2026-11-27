Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional ratificó un acuerdo de cooperación internacional entre el Gobierno de Honduras y Canadian Commercial Corporation (CCC), en representación del Gobierno de Canadá, para modernizar los procesos de inspección de carga en Puerto Cortés mediante la incorporación de equipos tecnológicos.
Según un comunicado del Poder Legislativo, el convenio contempla el suministro, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de inspección no intrusiva de carga en la principal terminal portuaria del país.
En una primera etapa, el proyecto prevé la instalación de dos escáneres de alta energía que permitirán examinar el contenido de los contenedores sin necesidad de abrirlos físicamente, facilitando las labores de inspección de las mercancías.
Mario Pérez, diputado del Partido Nacional por Santa Bárbara, explicó que la incorporación de estos equipos permitirá agilizar los procedimientos de revisión de carga y contribuirá a la detección de mercancías ilegales. El proyecto “es muy bueno y beneficioso para el país, y abaratará los costos de este servicio y también le va a dar mucha agilidad”, aseveró.
“Estas máquinas tienen capacidad de escanear un millón de contenedores por año; esperamos que el mercado de contenedores crezca cada día porque eso es un reflejo de la economía nacional”, indicó Pérez al solicitar la dispensa del segundo debate.
Durante la discusión legislativa, Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, solicitó incorporar una disposición al decreto para que los contratos derivados del convenio entre el Gobierno de Honduras y la empresa canadiense sean sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
La propuesta fue incorporada al decreto ratificado por el pleno, según detalló el Poder Legislativo en su comunicado oficial.
Asimismo, Cálix solicitó que las autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia y de Seguridad Aeroportuaria comparezcan ante el pleno legislativo para explicar cómo se garantizará la seguridad de las personas, debido a que el acuerdo está orientado específicamente a la inspección del transporte de carga.