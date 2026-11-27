Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional ratificó un acuerdo de cooperación internacional entre el Gobierno de Honduras y Canadian Commercial Corporation (CCC), en representación del Gobierno de Canadá, para modernizar los procesos de inspección de carga en Puerto Cortés mediante la incorporación de equipos tecnológicos.

Según un comunicado del Poder Legislativo, el convenio contempla el suministro, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de inspección no intrusiva de carga en la principal terminal portuaria del país.

En una primera etapa, el proyecto prevé la instalación de dos escáneres de alta energía que permitirán examinar el contenido de los contenedores sin necesidad de abrirlos físicamente, facilitando las labores de inspección de las mercancías.