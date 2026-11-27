Tegucigalpa. 14 diputados propietarios de los partidos Nacional, Liberal y Libre recibirán la deducción de un día de salario tras no haberse presentado ni justificado formalmente su ausencia en la sesión legislativa celebrada el jueves 26 de noviembre, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
El secretario de ese poder del Estado, Carlos Ledezma, confirmó que los congresistas nacionalistas sancionados son Javier Mendieta, Víctor Amador y Wilson Pineda.
En tanto, Edgardo Casaña, Rafael Sarmiento, Scherly Arriaga, Kritza Pérez, John Milton García y Marco Maradiaga por el Partido Libre.
En el Partido Liberal, Alejandro Canelas, Gerlen Bonilla, Marlon Lara, Rashid Mejía y Pedro Mendoza serán los sancionados.
En el caso de Wilson Pineda, simpatizantes señalaron que el parlamentario asistía a una ceremonia de graduación en su departamento; sin embargo, al no haberse tramitado la excusa correspondiente ante la secretaría legislativa, procedió la sanción administrativa.
De acuerdo con las autoridades del Legislativo, los fondos retenidos por concepto de inasistencias injustificadas son canalizados hacia centros educativos o establecimientos de salud.
Esta disposición reglamentaria se ha ejecutado de manera recurrente durante el presente año contra parlamentarios de diversas bancadas, registrándose en julio pasado un descuento similar aplicado a 12 diputados propietarios y suplentes.