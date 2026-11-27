Tegucigalpa. 14 diputados propietarios de los partidos Nacional, Liberal y Libre recibirán la deducción de un día de salario tras no haberse presentado ni justificado formalmente su ausencia en la sesión legislativa celebrada el jueves 26 de noviembre, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

El secretario de ese poder del Estado, Carlos Ledezma, confirmó que los congresistas nacionalistas sancionados son Javier Mendieta, Víctor Amador y Wilson Pineda.

En tanto, Edgardo Casaña, Rafael Sarmiento, Scherly Arriaga, Kritza Pérez, John Milton García y Marco Maradiaga por el Partido Libre.

En el Partido Liberal, Alejandro Canelas, Gerlen Bonilla, Marlon Lara, Rashid Mejía y Pedro Mendoza serán los sancionados.