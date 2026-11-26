Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras tiene previsto debatir entre el 14 y el 18 de diciembre un paquete de más de 40 reformas relacionadas con cuatro leyes que regulan los procesos electorales del país. La propuesta busca introducir cambios en las reglas y el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar y administrar las elecciones.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, explicó que las modificaciones abarcarán principalmente la Ley Electoral. También se incluirán cambios en la Ley Procesal Electoral, la Ley de Política Limpia y el Código Penal, específicamente en disposiciones vinculadas con los delitos electorales.
Uno de los puntos que se encuentra entre los acuerdos avanzados es la transformación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La intención es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) administre directamente esta plataforma durante las elecciones, sin necesidad de contratar empresas privadas.
El paquete también contempla ajustes en la estructura interna del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Sin embargo, las negociaciones todavía enfrentan diferencias políticas: Rivera Callejas señaló que el Partido Libertad y Refundación (Libre) condiciona su respaldo a que se le otorgue la representación del tercer consejero propietario del CNE y del tercer magistrado del TJE.
Por ahora, las reformas constitucionales no forman parte del dictamen, por lo que temas como la segunda vuelta electoral quedan fuera de este primer paquete. No obstante, cualquier diputado podrá presentar una moción para incorporar el balotaje durante la discusión en el pleno, aunque el propio Rivera Callejas considera difícil conseguir los 86 votos necesarios para aprobarlo.
El anuncio se produjo después de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitara al Legislativo acelerar la aprobación de cambios electorales estructurales antes de finalizar 2026. Entre sus demandas figuran la ciudadanización de las mesas electorales y la implementación de una segunda vuelta, medidas que considera importantes para evitar que se repita una crisis como la registrada en las elecciones de 2025.