Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras tiene previsto debatir entre el 14 y el 18 de diciembre un paquete de más de 40 reformas relacionadas con cuatro leyes que regulan los procesos electorales del país. La propuesta busca introducir cambios en las reglas y el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar y administrar las elecciones.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, explicó que las modificaciones abarcarán principalmente la Ley Electoral. También se incluirán cambios en la Ley Procesal Electoral, la Ley de Política Limpia y el Código Penal, específicamente en disposiciones vinculadas con los delitos electorales.

Uno de los puntos que se encuentra entre los acuerdos avanzados es la transformación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La intención es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) administre directamente esta plataforma durante las elecciones, sin necesidad de contratar empresas privadas.